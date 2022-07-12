ВСУ включили Ростов, Белгород и Воронеж в состав Украины на детском агитационном плакате

Федеральное агентство новостей Агитационный плакат для детей, найденный в вещах одного из военнослужащих ВСУ в Мариуполе, содержит карту, на которой Белгородская, Ростовская и Воронежская области находятся в составе Украины, передает РИА Новости.
Федеральное агентство новостей Агитационный плакат для детей, найденный в вещах одного из военнослужащих ВСУ в Мариуполе, содержит карту, на которой Белгородская, Ростовская и Воронежская области находятся в составе Украины, передает РИА Новости.
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