ВСУ включили Ростов, Белгород и Воронеж в состав Украины на детском агитационном плакате

ВСУ включили Ростов, Белгород и Воронеж в состав Украины на детском агитационном плакате

Федеральное агентство новостей Агитационный плакат для детей, найденный в вещах одного из военнослужащих ВСУ в Мариуполе, содержит карту, на которой Белгородская, Ростовская и Воронежская области находятся в составе Украины, передает РИА Новости.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх