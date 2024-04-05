В Белоруссии объяснили последствия приостановки участия в ДОВСЕ

Приостановка членства Белоруссии в ДОВСЕ коснется квот по личному составу и военной технике. Об этом заявил глава департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.
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