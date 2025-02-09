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За рулем

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Названо самое популярное у россиян зарубежное направление для путешествий

Названо самое популярное у россиян зарубежное направление для путешествий

В 2024 году Турция вновь подтвердила свой статус самого популярного направления для отдыха россиян. Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР) и Министерства культуры и туризма Турции, количество визитов граждан России в эту страну достигло 6 710 198, что на 6,3% больше, чем в 2023 году.

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