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Украина оказалась перед сложным выбором после вторжения в Курскую область

Украина оказалась перед сложным выбором после вторжения в Курскую область

Вторжение ВСУ в Курскую область грозит обернуться для Киева катастрофой.Аналитики Дэниел Бесснер и Дерек Дэвисон в статье для американского журнала National Interest заявили, что вторжение ВСУ в Курскую область для самого Киева может обернуться катастрофой.

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