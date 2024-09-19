Украина оказалась перед сложным выбором после вторжения в Курскую область

Вторжение ВСУ в Курскую область грозит обернуться для Киева катастрофой.Аналитики Дэниел Бесснер и Дерек Дэвисон в статье для американского журнала National Interest заявили, что вторжение ВСУ в Курскую область для самого Киева может обернуться катастрофой.
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