Украина оказалась перед сложным выбором после вторжения в Курскую область

Вторжение ВСУ в Курскую область грозит обернуться для Киева катастрофой.Аналитики Дэниел Бесснер и Дерек Дэвисон в статье для американского журнала National Interest заявили, что вторжение ВСУ в Курскую область для самого Киева может обернуться катастрофой.