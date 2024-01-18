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Бойцы ВДВ под Херсоном уничтожили броневик ВСУ при помощи БПЛА

Бойцы ВДВ под Херсоном уничтожили броневик ВСУ при помощи БПЛА

Подразделение БПЛА ВДВ из состава группировки «Днепр» при помощи квадрокоптера уничтожило бронеавтомобиль Вооруженных сил Украины с системой дистанционного разминирования на правом берегу Днепра в Херсонской области.

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