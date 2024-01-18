Бойцы ВДВ под Херсоном уничтожили броневик ВСУ при помощи БПЛА

Подразделение БПЛА ВДВ из состава группировки «Днепр» при помощи квадрокоптера уничтожило бронеавтомобиль Вооруженных сил Украины с системой дистанционного разминирования на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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