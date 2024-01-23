Ростехнадзор модернизирует шахты Донбасса

Ростехнадзор ввел на шахтах Луганской и Донецкой Народных Республик режим постоянного надзора без применения административных штрафов и готовит программы их модернизации, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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