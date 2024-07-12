На ИННОПРОМе обсудили преимущества МКАС при ТПП РФ

10 июля в рамках выставки «ИННОПРОМ-2024» проведена секция «Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ как эффективный механизм разрешения внешнеторговых и внутрироссийских предпринимательских споров».
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