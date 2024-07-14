Трамп сделал заявление после покушения на митинге в Пенсильвании

Происшествие, которое потрясло всю Америку, произошло минувшей ночью в штате Пенсильвания. Во время предвыборного выступления было совершено покушение на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.
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