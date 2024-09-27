МО: силы ПВО за ночь уничтожили 6 БПЛА в Ростовской области и 3 в Белгородской

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ: шесть в Ростовской области и три над Белгородской областью.
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