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TRENDYMEN

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Свежие комментарии

  • sawa beli
    Не это мелькнул член драниозавра.Надо закусыватьВнутри кто-то ест...
  • Дмитрий Гурин
    Шутка шутке рознь.... в прочем как и "дельные" советы.Муж ушел в отпуск...
  • Элеонора Коган
    Вот так лиана.Королевский куст:...

Дальнобой построил автодом в КАМАЗе: внутри хамам, спальня и даже кинотеатр. Устройство на видео

Дальнобой построил автодом в КАМАЗе: внутри хамам, спальня и даже кинотеатр. Устройство на видео

Сибирский дальнобойщик решил превратить свой КАМАЗ в роскошный автодом. Проект задумывался как мобильное жилье, но по мере реализации обрастал все более интересными деталями, постепенно трансформируясь в своего рода люксовый особняк на колесах.

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