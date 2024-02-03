"Какие именно вы американцы?": Бунт Техаса предсказали ещё в декабре

Бунт Техаса предсказали за месяц до нынешних событий и дали прогноз, к чему всё приведёт. Вероятно, что впереди Америку ждёт самая настоящая гражданская война, где все друг у друга будут спрашивать: "Какие именно вы американцы?""Гражданская война" Гарленда В декабре 2023 года в Сети появился первый трейлер готовящегося к выходу фантастического фильма "Гражданская война" от студии А24, который в свете последних событий уже не кажется такой уж фантастикой.