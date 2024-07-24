Граждане поспешили в банки за «Семейной ипотекой»

После обновления условий программы «Семейной ипотеки» 10 июля количество заявок на ее получение резко выросло и достигло пикового уровня июня, когда граждане стремились успеть взять кредит до окончания программы в рамках прежний условий: за неделю с 12 по 18 июля в банки поступило 50,7 тысяч заявок, в то время как за первые 11 дней месяца их было почти на 80% меньше – 28 тысяч, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Дом.