Анатолий Шарий: Утечка информации о визите Зеленского в Израиль грозит его отменой

Зеленский может отменить свой визит в Израиль из-за утечки информации о его приезде, — The Times of Israel со ссылкой на неназванного украинского дипломата «Он хотел, чтобы поездка стала публичной, когда он ступит на израильскую землю.
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