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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В честь Месси все матчи в Аргентине в следующем туре остановят на 10-й минуте – для аплодисментов и показа ролика от федерации

Аргентинская футбольная ассоциация анонсировала специальную акцию в честь Лионеля Месси . Капитан объявил об уходе из национальной команды в понедельник.

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