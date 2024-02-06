Небензя: В Киеве озверели так, что почти каждую неделю совершают теракты

Постпред Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя поделился сведениями о том, что власти киевского режима начали игнорировать любые общественные нормы, встав на путь терроризма.
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