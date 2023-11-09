Al Mayadeen сообщил о боях между армиями США и Сирии в районе Евфрата

Одновременно с этим шииты выпустили свыше 20 ракет по американским базам в СирииСирийская армия рано утром 9 ноября вступила в бой с американскими войсками, базирующимися на восточном берегу реки Евфрат, и поддерживаемыми ими Сирийскими демократическими силами, сообщает Al Mayadeen со ссылкой на источники.