Царьград
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Царьград

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Орбакайте заявила о своём возвращении фразой из хита Пугачёвой

Орбакайте заявила о своём возвращении фразой из хита Пугачёвой

Певица Кристина Орбакайте разместила в соцсетях своё новое фото с единственной фразой.«Я вам спою ещё на бис», - написала Орбакайте под фото, на котором она в чёрном со стразами платье подкрашивает губы у зеркала.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Ну какая из нее певица? Я вас умоляю,полное безголосие....
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17 час.
lady lyudmila
Ну Алсу то такая.
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17 час.

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