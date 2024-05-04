Орбакайте заявила о своём возвращении фразой из хита Пугачёвой

Певица Кристина Орбакайте разместила в соцсетях своё новое фото с единственной фразой.«Я вам спою ещё на бис», - написала Орбакайте под фото, на котором она в чёрном со стразами платье подкрашивает губы у зеркала.
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