Дипломат РФ: Нападение на Курскую область разрушает миф о жертвенности Украины

Нападение вооруженных сил Украины на Курскую область подорвало представление о том, что Украина является жертвой, отметила исполняющая обязанности руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова в интервью РИА Новости.