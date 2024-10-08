Дипломат РФ: Нападение на Курскую область разрушает миф о жертвенности Украины

Нападение вооруженных сил Украины на Курскую область подорвало представление о том, что Украина является жертвой, отметила исполняющая обязанности руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова в интервью РИА Новости.
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