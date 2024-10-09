ФАС предложила механизм сдерживания роста цен на авиабилеты

ФАС предложила доработать регулирование долгосрочных тарифов в аэропортах, узнали «Ведомости». Речь идет об исключении расходов и нормативной прибыли на инвестиционный капитал из расчета долгосрочных тарифов аэропорта, если они превышают согласованные с правкомиссией инвестпроекта параметры.