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Журнал о бизнесе и инвестициях

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ФАС предложила механизм сдерживания роста цен на авиабилеты

ФАС предложила доработать регулирование долгосрочных тарифов в аэропортах, узнали «Ведомости». Речь идет об исключении расходов и нормативной прибыли на инвестиционный капитал из расчета долгосрочных тарифов аэропорта, если они превышают согласованные с правкомиссией инвестпроекта параметры.

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