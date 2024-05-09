Почти у каждого бывало такое. Сидите в какой-нибудь компании, общаетесь, смеетесь, отдыхаете, хорошо проводите время.
Что поражает в развитии России? Почему этого не замечают?
Комментарии
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Александр Иноземцев
ВЕРНО! --- В подтверждение из обсуждаемой статьи слова: "...если не бухать, то ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ работать на себя и хорошо зарабатывать".
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5 час.
ФЮ
Фаина Юсупова
Человек сам выбирает себе дорогу жизни,вот как построишь её,так и будешь жить.Просто надо быть мужиком,а не нюней.Изменить себя в первую очередь,посидеть подумать как дальше жить,может профессиию поменять,или пойти в спортзал,а не пить в барах или в пивнушках,а потом под шофе хныкать перед друзьями.
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4 час.
Людмила Фирстова
Фаина, женщинам тоже надо строить свою жизнь и карьеру, а не хныкать...
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4 час.
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