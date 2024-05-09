Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 232 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tania Еременко
    Покупали, Людочка, но всё на халяву, за бесценок"Ситуация накаляе...
  • Виктор Александрович
    Высказала то, что подавляющее большинство россиян думает!Про россиян и нен...
  • Ed
    100 000(+++) " И все доказывают: западный мир не имеет больше права на эпитет "цивилизованный".""Он что, заговоре...

Что поражает в развитии России? Почему этого не замечают?

Что поражает в развитии России? Почему этого не замечают?

Почти у каждого бывало такое. Сидите в какой-нибудь компании, общаетесь, смеетесь, отдыхаете, хорошо проводите время.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Иноземцев
ВЕРНО! --- В подтверждение из обсуждаемой статьи слова: &quot;...если не бухать, то ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ работать на себя и хорошо зарабатывать&quot;.
Ответить
5 час.
ФЮ
Фаина Юсупова
Человек сам выбирает себе дорогу жизни,вот как построишь её,так и будешь жить.Просто надо быть мужиком,а не нюней.Изменить себя в первую очередь,посидеть подумать как дальше жить,может профессиию поменять,или пойти в спортзал,а не пить в барах или в пивнушках,а потом под шофе хныкать перед друзьями.
Ответить
4 час.
Людмила Фирстова
Фаина, женщинам тоже надо строить свою жизнь и карьеру, а не хныкать...
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх