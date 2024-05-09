Что поражает в развитии России? Почему этого не замечают?

ВЕРНО! --- В подтверждение из обсуждаемой статьи слова: "...если не бухать, то ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ работать на себя и хорошо зарабатывать".

ФЮ

Фаина Юсупова

Человек сам выбирает себе дорогу жизни,вот как построишь её,так и будешь жить.Просто надо быть мужиком,а не нюней.Изменить себя в первую очередь,посидеть подумать как дальше жить,может профессиию поменять,или пойти в спортзал,а не пить в барах или в пивнушках,а потом под шофе хныкать перед друзьями.