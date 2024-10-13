NASA снова откладывает запуск миссии Europa Clipper из-за урагана «Милтон», который обрушился на стартовую площадку

NASA отложило запуск флагманской миссии к Юпитеру как минимум ещё на один день, поскольку агентство и SpaceX проводят дополнительные проверки, чтобы убедиться в готовности космического корабля к полёту после того, как ураган «Милтон» обрушился на стартовую площадку во Флориде.