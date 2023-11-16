"Время поднапрячься". Участники СВО ждут от российского ВПК "красивых штук"

Крепость брони и быстроту танков сегодня обеспечивают сотни предприятий "оборонки" Практически с начала специальной военной операции на Украине особый интерес у наблюдателей вызывает вопрос использования в боевых действиях современных видов российского оружия.
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