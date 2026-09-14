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Царьград

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На месте Мытного рынка в Нижнем Новгороде появится ТЦ с фудкортом

На месте Мытного рынка в Нижнем Новгороде появится ТЦ с фудкортом

В Нижнем Новгороде территорию бывшего Мытного рынка займет новое многофункциональное здание. О планах по застройке площадки 14 сентября в ходе пресс-конференции сообщил Григорий Меламед, возглавляющий региональное управление государственной охраны объектов культурного наследия.

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