Как выглядят новейшие подводные военные беспилотники Австралии и США

Ghost Shark «Акула-призрак») и Manta Ray («Морской дьявол») защищают подводное царство - звучит как сценарий к предстоящему фильму Marvel, но на самом деле это может стать будущим военно-морской обороны в Тихом океане.
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