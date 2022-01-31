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Фрэнк Уоррен: «Когда Джошуа попросил дополнительные 5 млн долларов, Фьюри сказал: «Хватит»

Промоутер обладателя пояса WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) Фрэнк Уоррен рассказал, почему сорвались переговоры об отступных для экс-чемпиона Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

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