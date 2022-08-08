"Детей я б туда не пускал": "жуткое" место было обнаружено в известном районе Владивостока

Жители района Тихая обнаружили "жуткое" место в известном районе Владивостока. Речь идёт о детской площадке возле Энергетического колледжа, которая сейчас очень пугает местных жителей.
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