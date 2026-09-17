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Карл встречается с Биг Смоуком, серия 2

Карл встречается с Биг Смоуком, серия 2

Возвращение в Лос-Сантос Карл Джонсон вернулся в Лос-Сантос поздним вечером. Город почти не изменился: те же яркие вывески, шумные улицы и тяжелый запах бензина, смешанный с ароматом жареной еды.

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