Чтобы новорожденного не сглазили, в первый месяц жизни лучше не показывать его посторонним. Об этом в беседе с 5-tv.
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когда что то случится, тогда и начинаешь верить во всякие приметы.