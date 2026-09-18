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Пятый канал

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«Ой, какой красивый!» — почему в первый месяц жизни к ребенку не стоит подпускать чужих

«Ой, какой красивый!» — почему в первый месяц жизни к ребенку не стоит подпускать чужих

Чтобы новорожденного не сглазили, в первый месяц жизни лучше не показывать его посторонним. Об этом в беседе с 5-tv.

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