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Синоптик раскрыл, кому ждать заморозков на выходных

Синоптик раскрыл, кому ждать заморозков на выходных

Заморозки ожидаются на севере и юге Приволжского федерального округа, в Мурманской области, Камчатском крае и Еврейской автономной области.

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