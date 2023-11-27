Врач назвала повышающие развитие бронхита факторы

Бронхит — одно из самых распространенных заболеваний. Каковы симптомы бронхита и как отличить его от обычного ОРВИ, в чем причины бронхита, какие последствия могут у него быть — на эти и другие вопросы 27 ноября «Известиям» ответила врач-терапевт «ИНВИТРО-Воронеж» Светлана Куприна.