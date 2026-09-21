Троих петербуржцев сняли с рейса в Калининграде за дебош

Троих жителей Санкт-Петербурга в возрасте 42, 43 и 46 лет сняли с рейса Калининград — Северная столица из-за вызывающего поведения в телескопическом трапе, после чего транспортная полиция составила на них протоколы по статье о мелком хулиганстве.
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