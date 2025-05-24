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Аргументы недели

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Писториус: ядерный зонтик США в Европе не может быть заменен в обозримом будущем

Писториус: ядерный зонтик США в Европе не может быть заменен в обозримом будущем

Ядерный зонтик Соединенных Штатов в Европе не может быть заменен в обозримом будущем. Соответствующее заявление сделал в ходе интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung руководитель министерства обороны Германии Борис Писториус.

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