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ЕС планирует конфисковать 200 млрд евро российских активов для Украины

ЕС планирует конфисковать 200 млрд евро российских активов для Украины

ЕС рассматривает возможность конфискации российских активов для финансовой поддержки киевского режима.

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