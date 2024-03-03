Александр Мостовой: «Зенит» был ближе к победе, чем «Спартак»

По словам экс-футболиста, все боролись, все бились, никто грубо не ошибался. Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал ничью в матче 19-го тура чемпионата России между «Зенитом» и красно-белыми.
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