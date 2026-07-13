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Север Пресс

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Артюхов: более 135 километров дорог отремонтируют на Ямале за сезон 2026 года

Артюхов: более 135 километров дорог отремонтируют на Ямале за сезон 2026 года

На Ямале 72% из 3034 километров дорог соответствует установленным нормативам. Ежегодно округ приближается к созданию полностью надежной и безопасной дорожной сети, отметил губернатор региона Дмитрий Артюхов.

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