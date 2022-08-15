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Осудивший спецоперацию Покровский заявил, что готов подметать улицы Украины

Осудивший спецоперацию Покровский заявил, что готов подметать улицы Украины

Российский музыкант Макс Покровский изъявил желание начать работу на благо Украины. Осудивший спецоперацию артист заявил, что хочет оказать помощь соседней стране, однако его деятельность не должна быть дешевой акцией, передает Teleprogramma.

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