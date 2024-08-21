Русская весна
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Русская весна

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«Больше и больше»: ВСУшник рассказал, что делает Армия России в Курской области

«Больше и больше»: ВСУшник рассказал, что делает Армия России в Курской области

Беспилотники российской армии непрерывно патрулируют приграничные области, не позволяя ВСУ атаковать, и ее натиск растет, сообщается в материале France Info.

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Комментарии
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Николай Егоров
Горит ИЗБА - а мы Баку ЛЮБУЕМСЯ , здорово .
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20 час.
SI
Sergey Ivanov
-Что случилось с вашей Курской областью? -А она утонула....
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13 час.

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