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Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь: США демонстрируют двойные стандарты

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь: США демонстрируют двойные стандарты

Постоянный представитель КНР при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь прокомментировал наложение Соединенными Штатами Америки вето на проект резолюции СБ ООН по прекращению боевых действий в секторе Газа.

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