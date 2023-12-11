Volkswagen и Renault договариваются о совместной разработке электрокара

Речь идет о проекте по созданию «зеленой» модели стоимостью около 20 тысяч евро (1,9 миллиона рублей), которая может стать одним из самых доступных электрокаров на европейском рынке и составить конкуренцию китайским машинам.
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