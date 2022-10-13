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Александр Васильев: «У Екатерины Климовой можно поучиться тому, как соблазнить мужчину»

Александр Васильев: «У Екатерины Климовой можно поучиться тому, как соблазнить мужчину»

Екатерина Климова постоянно занимает верхние строчки в рейтинге самых красивых и сексуальных актрис. Александр Васильев Юрий Феклистов Екатерина Климова постоянно занимает верхние строчки в рейтинге самых красивых и сексуальных актрис России.

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