Александр Васильев: «У Екатерины Климовой можно поучиться тому, как соблазнить мужчину»

Екатерина Климова постоянно занимает верхние строчки в рейтинге самых красивых и сексуальных актрис. Александр Васильев Юрий Феклистов Екатерина Климова постоянно занимает верхние строчки в рейтинге самых красивых и сексуальных актрис России.