О создании системы контроля ракетоопасных направлений в РФ сообщили в Минобороны

Ключевыми задачами Космических войск остаются поддержание готовности систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства, запуск и управление аппаратами российской орбитальной группировки, а также освоение новых образцов вооружения и военной техники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АП Станислав Черчесо...
- Ч Скоринговая модел...
- АЛ Эстония планирует...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым