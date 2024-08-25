СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 253 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    а  генштаб  лизал  задницу    отцу  всех  детей)))) и  не  один  волос  не  мог  упасть  без  его  приказа)))России нужна трех...
  • Владимир Фердман
    про это уже много книг написано, но в целом благодаря стратегии генштабаРоссии нужна трех...
  • Tania Еременко
    Кто-то её действительно побаивается, но ничего... скоро они уйдут:.. и ахеджакнутая, и пугалкина. и прочая, непотребн..."Почему Алла Бори...

Стать крепостью!

С  утра        открыла   ленту  и  узрела, что  пан     Дуров,   который  ни разу  не    пророссийский    и  вообще  системный   либерал  дополучался  граждансв   сел   с  размаху  сразу  на  два  стула был  арестован   во  Франции   - а  мог  бы  спокойно  жить      в Москве    как Сноуден.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх