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Газета.ру

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Профессор Коньков: резкое падение давления – это жизнеугрожающая катастрофа

Профессор Коньков: резкое падение давления – это жизнеугрожающая катастрофа

Если у человека резко падает артериальное давление – это жизнеугрожающая катастрофа. С медицинской точки зрения такое состояние намного опаснее, чем гипертония, объяснил в беседе с RT заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Российского биотехнологического университета Александр Коньков.

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