Профессор Коньков: резкое падение давления – это жизнеугрожающая катастрофа

Если у человека резко падает артериальное давление – это жизнеугрожающая катастрофа. С медицинской точки зрения такое состояние намного опаснее, чем гипертония, объяснил в беседе с RT заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Российского биотехнологического университета Александр Коньков.