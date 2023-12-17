80 мигрантов окружили полицейских. «Садовод» — это наш город, на заходите сюда!»

Ну что дорогие россияне, приехали? Выходим — следующая остановка Таджикистан. То, что произошло на днях на столичном рынке «Садовод», это, называется «приплыли» — для все тех, кто уже десятилетие ведет крайне либеральную политику в отношении мигрантов.