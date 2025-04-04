9 апреля на свободу выходит Михаил Ефремов — актер отсидел в колонии четыре с половиной года за смертельное ДТП.
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