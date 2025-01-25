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Анна Седокова появилась в свадебном платье на фоне трагедии с Янисом Тиммой

Анна Седокова появилась в свадебном платье на фоне трагедии с Янисом Тиммой

Общественность шокирована анонсом нового сезона музыкального шоу «Три аккорда» на Первом канале из-за участия в нем певицы Анны Седоковой.

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