Горнолыжный Сочи: во сколько обойдется активный отдых предстоящей зимой?Планировать зимний отпуск в горах Сочи пора уже сейчас — и лучше сразу готовиться к сумме, которая заметно отличается от летних трат на море.
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