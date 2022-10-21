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Алекс Палоу о дебютной практике в «Ф-1»: «Как будто попал в другую лигу»

Чемпион «Индикара» 2021 года Алекс Палоу поделился впечатления о первого опыта выступления в пятничной практике перед Гран-при «Формулы-1».

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