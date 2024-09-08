Рогов заявил о панике в рядах ВСУ из-за Новогродовки

Геннадий Бережнов

Сейчас на этом направлении войска наши раздёргали ВСУ, а те гоняют войска с одного на другое, а потом обратно. Наши же выбирают удобное место и время удара. Чувствуется, что растёт мастерство наших генералов и войск!!!