Вооруженные силы Украины (ВСУ) после потери Новогродовки в Донецкой народной республике (ДНР) в панике перебрасывают силы, чтобы избежать обвала фронта.
Рогов заявил о панике в рядах ВСУ из-за Новогродовки
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Сейчас на этом направлении войска наши раздёргали ВСУ, а те гоняют войска с одного на другое, а потом обратно. Наши же выбирают удобное место и время удара. Чувствуется, что растёт мастерство наших генералов и войск!!!
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