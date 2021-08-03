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Рейсы авиакомпании «Россия» из Москвы в Челябинск отменили из-за ковида

Рейсы авиакомпании «Россия» из Москвы в Челябинск отменили из-за ковида

Не хватает бортпроводников, очень многие ушли на больничные. Вчера, 2 августа, челябинцы, вылетающие из московского аэропорта «Шереметьево», пожаловались на задержку рейса в несколько часов.

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